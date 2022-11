Hispaania seksuaalkuritegude karmistamise seadus on vägistajate karistusi hoopis lühendatud

Seksuaalse vabaduse tagamise seadus näeb ette, et seksuaalkuritegude ohvrid ei pea enam tõestama, et nad on kannatanud vägivalla või hirmutamise all või et nad osutasid füüsilist vastupanu. Igasugune nõusolekuta sooritatud seksuaalakti võidakse lugeda kallaletungiks.