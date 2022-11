USA tahab Hiinalt abi Põhja-Koreaga

«See on kindlasti osa meie diplomaatiast, et üritada saada Hiinat ühinema riikidega, kes on selle hukka mõistnud ning kasutama oma mõjuvõimu, et veenda» Põhja-Koread, ütles üks kõrgem USA ametnik, kes saadab asepresident Kamala Harrist tema Aasia-ringreisil.