PIIRSALU JA PROZES UKRAINAS ⟩ Kuidas Ukraina sõdurid tegid soomukist iseliikuva miinipilduja

See võib ära ehmatada küll, kui näed eemalt lähenevat MT-LB-nimelist (tuntud ka kui «Motolõõga») soomukit, tead jumala kindlalt, et selle varustusse kuulub ainult raskekuulipilduja ning avastad siis, kui see hakkab sinu pihta miine pilduma, et tegemist on hoopis tanki väiksema, aga väga kurja vennaga. Just sellise improviseeritud sõjamasina tegid ühe Ukraina jalaväebrigaadi meistrimehed.

Kõigile Ukraina üksustele ei jätku siiani rasketehnikat. Mõhhailo üksus on olnud rindel kõik üheksa sõjakuud. Nende üksuse rasketehnikast on 80 protsenti tema väitel trofeerelvad ehk relvad, mis on ära võetud Vene üksustelt. Venelased on need kas põgenemise ajal maha jätnud või siis on need langenud ukrainlaste kätte edukate rünnakute tagajärjel.