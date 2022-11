Kliimaaktivistid valasid värviga üle Charles Ray skulptuuri Pariisis

«Kunstitööd on võetud sihikule selleks, et tõsta esile meie ühiskonna väärtuste silmakirjalikkust – kas me tõesti läheme raevu kunstitaiestele kahju simuleerimise peale, samas kui meid jätab külmaks jätkuv objektiivne looduse tööde, ökosüsteemide ja meie endi elude hävitamine?» kirjutas Last Generation avalduses.