President Karis Halifaxis: me ei tohi karta Venemaa kaotust

«Eesti on kindlalt veendunud, et Ukraina on igati võimeline Lääne liitlaste abi kasutusele võtma ja sõjas edu saavutama. Nüüd tuleb tagada, et Ukraina suudab seda edu ka hoida. Pole kohane eeldada, et saabuval talvel ei suuda Ukraina enam edasi liikuda. Ajaloost teame, et Soome on ju Talvesõjas võidelnud ning võitnud. Seetõttu peab jätkama sõjalise abi pakkumist Ukrainale ja sõja hinna tõstmist Venemaa jaoks,» selgitas president Halifaxi julgeolekufoorumi avasessioonil kõneldes.