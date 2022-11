USA paigutab Pärsia lahe vetesse üle 100 mehitamata aluse

USA keskväejuhatuse ülem kindral Michael Kurilla esitas selle sõnumi Bahreinis toimuval iga-aastasel konverentsil Manama Dialoog pärast seda, kui Iisrael ja USA süüdistasid Iraani Omaani ranniku lähedal sel nädalal toimunud droonirünnakus Iisraeli ettevõtte opereeritud tankeri pihta.

Rünnak langes ajale, mil pinged Teherani ja Washingtoni vahel on väga kõrged. Tegemist on viimase sellise juhtumiga Pärsia lahe vetes, mis on maailma energiavarustuse üks peamisi marsruute.

«Järgmise aasta selleks ajaks koondab Task Force 59 enam kui 100st mehitamata alusest ja allveealusest koosneva laevastiku, mis tegutsevad koos, suhtlevad koos ja tagavad merel olukorrateadlikkuse.»

Task Force 59 loodi 2021. aasta septembris Bahreinis, kus asub USA mereväe 5. laevastik. Rakkerühma ülesanne on integreerida mehitamata süsteemid ja tehisintellekt, et Lähis-Idas Iraani droonirünnakuid tõrjuda.

Kui õhus ja vee all toimivad mehitamata droonid on üsna hästi arenenud, siis vee peal liikuvad mehitamata alused kujutavad endast uut tehnoloogiat, mis on tulevikus 5. laevastiku väitel turvalisuse tagamiseks hädavajalik.

Lisaks sellele rääkis Kurilla, et Lähis-Idas on kavas üles ehitada «eksperimentaalprogramm, et koos partneritega vastase droone lüüa».