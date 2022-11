Hispaania saatis riigist välja mõjuvõimsa «salafisti»

Korrakaitsjad vahistasid Mohamed Said Badaoui läinud kuul Kataloonia Tarragona provintsis, kus ta juhtis moslemite õiguste eest seisvat ühendust.

Hispaania kohus kiitis tema väljasaatmise heaks oktoobri lõpus, leides, et ta «osaleb tegevustes, mis on vastuolus riikliku julgeoleku ja avaliku korraga».

Politsei hinnangul oli Badaoui üks peamisi äärmuskonservatiivse salafismi propageerijaid Hispaanias ja tema tegevus olevat olnud niivõrd edukas, et Tarragonas registreeriti pärast tema sinna kolimist äärmusluse tõus, märgiti kohtuotsuses.

Samuti süüdistati teda vanemateta Hispaaniasse saabunud Maroko päritolu noorukite «ärakasutamises», et jutlustada neile «kõige äärmuslikumat salafismi».

Üle kolmekümne aasta Kataloonia kirdeosas elanud Badaoui on süüdistusi eitanud ja väitnud, et on rassismivastane aktivist.