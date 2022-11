Stoicescu propagandisti ähvardusest: eesmärk on jõuda lääne meediasse ja tekitada hirmu

Julgeolekueksperdi sõnul ta konkreetset saadet vaadanud pole, kuid on selge, et ähvardused, olgugi alusetud, on ülepingutatud. «Selliste ähvarduste eesmärk on jõuda lääne meediasse ja tekitada hirmu,» lausus Stoicescu. «Näidata, et Kreml on justkui viimse piirini viidud ja võib konflikti laiendada. Eesti valimine ähvarduste sihtmärgiks näitab, et Moskva tunneb erilist viha Ukraina toetamise, Venemaa terroristlikuks riigiks kuulutamise ja lääne ühtsuse edendamise pärast.»