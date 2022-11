Austin: Venemaa sõda Ukrainas pakub eelvaadet türannia maailmast

«Venemaa invasioon pakub eelvaadet võimalikust türannia ja segaduste maailmast, kus keegi meist ei tahaks elada. Ja see on kutse üha rohkem ebakindlasse maailma, kus kummitab tuumarelvastuse leviku vari,» ütles Austin oma kõnes.

«Ja nad võivad kergesti järeldada, et tuumarelvade hankimine annab neile oma »jahiloa«. See võib põhjustada tuumarelva levikut,» ütles ta.

«See on julgeolekuväljakutse, millega me silmitsi seisame. See on pakiline ja see on ajalooline,» lausus Austin.