President Karis kohtus USA Kongressi liikmetega

Eesti riigipea avaldas lootust, et USA Kongress jätkab ka pärast vahevalimisi Venemaa survestamise ja vastutuse nõudmise kursil ning ei lase silmist eesmärki arendada ja tugevdada NATOt.

Kohtumisel räägiti Venemaa agressioonisõja mõjust transatlantilistele suhetele ja tuleviku julgeolekupoliitilistele valikutele. «Meil on jätkuvalt üks eesmärk, aidata Ukrainal see sõda võita. Tuleb arutada, kuidas kasvatada oma kübervastupanuvõimet ja seista vastu desinformatsioonile, mida Venemaa kõikjal maailmas levitab,» sõnas president Karis kohtumisel.

Eesti riigipea tõdes, et just kaitsekoostöö on pikka aega olnud meie koostöö keskmes ja tänas USA-d panuse eest meie regiooni kaitsevõimekuse tugevdamisse ning pikaajalise ja märkimisväärse rahalise toetuse eest Eestile ja Balti riikidele.