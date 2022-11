Vladimir Putin võis kaotada oma koha rahvusvahelisel areenil

Putin lükkas tagasi kõigil kolmel diplomaatilisel kogunemistel osalemise ja oli sunnitud avastama, et rahvusvaheline vastuseis tema sõjale on kasvamas, vahendas CNN. Viimase üheks kuu jooksul on Venemaa rünnak Ukrainale laastanud seda Euroopa riiki ja raputanud maailmamajandust.