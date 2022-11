ÜRO kliimatippkohtumisel jõuti «ebapiisavale» kokkuleppele

ÜRO peasekretär António Guterres tõdes, et kliimakõnelused süsinikuheite «drastiliseks» vähendamiseks määral, mis on vajalik üleilmse soojenemise tõkestamiseks, ei õnnestunud.

«Meie planeet on endiselt kiirabiruumis. Peame nüüd heitkoguseid drastiliselt vähendama ja see on probleem, mida see COP ei lahendanud,» oli Guterres kriitiline.