Ljubov Plaksiuk liitus Ukraina armeega, kui ta poeg oli kolmeaastane. Nüüd on suurtükkidest kõike teadev poeg juba üheksane. «See motiveerib mind kõige rohkem, et tema ei näeks kunagi seda, mida olen mina näinud,» ütles vanemleitnant Plaksiuk, Ukraina armee suurtükiväe ainus naisterahvast patareikomandör. Jaanuaris peaks Plaksiuki üksus loodetavast enda käsutusse saama Eesti luuredrooni Threod.

«Meestel on minuga ilmselt raskem, kui minul nendega,» naeris 30-aastane säravate silmadega ja särtsakas Ljubov. Tema ümber seisnud alluvad, mõni üsna karmi välimuse, millegipärast ei naernud. «Muidugi me austame teda, ta on ju meie komandör. Ta tunneb asja,» ütles Ljubovi patarei suurtükimees kutsungiga Panda.