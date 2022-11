Vaatlejad: Türgi rünnakud Põhja-Süürias nõudsid vähemalt 31 inimelu

Türgi sõnul on rünnakud suunatud nende kohaselt terroristliku organisatsiooni Kurdistani Töölispartei (PKK) baaside vastu Põhja-Süürias ja Iraagis, kust Ankara kohaselt korraldatakse terrorirünnakuid Türgi territooriumil.

Süüriasse korraldatud õhurünnakute sihtmärk on peamiselt Kobane linn ja selle ümberkaudsed alad Türgi piiril, sealhulgas viljahoidlad Al-Malikiyah' lähistel kirdes ja elektrijaam piirkonnas, mis on kurdide juhitavate Süüria Demokraatlike Jõudude (SDF) kontrolli all.