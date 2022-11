ÜLEVAADE ⟩ COP27-l lepiti kokku kliimakahjude korvamises arengumaadele

Eile kaks päeva pärast esialgset tähtaega Egiptuses lõpule jõudnud kliimatippkohtumist kirjeldati sõnadega «pettumust valmistav» ja «väheambitsioonikas». Euroopa Komisjoni asepresident Frans Timmermans märkis, et on pettunud eile varahommikul allkirjastatud kokkuleppes, milles puudub taotlus süsinikuheidet vähendada.

«See, mis meie ees on, ei ole inimeste ja planeedi jaoks piisav samm edasi. See ei too piisavaid lisapingutusi suurematele heitkoguste tekitajatele, et nende heitkoguste vähendamist suurendada ja kiirendada,» lausus Timmermans kaks nädalat kestnud kohtumise lõpetamisel.