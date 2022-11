PIIRSALU JA PROZES HERSONIS ⟩ Vabastatud ja õnnelik, aga näljane Herson

Karkudega naine lükati toidujagamisel teiste selja taha. Foto: Erik Prozes

Oli ka üks karkudega naine, kes liipas väga kurva näoga ümber kogu selle rüseluse. Tal oli käes tühi pappkast ja selles väike pakk küpsiseid. See oli tema saak.

Ma ei ole Ukraina sõja ajal näinud üheski vabastatud linnas sellist sõda toidu pärast.

See oli näljaste inimeste meeleheide.

Enne sõda elas linnas ligi 300 000 inimest. Ppraegu ei oska keegi öelda, kui palju on elanikke alles jäänud, aga hinnanguliselt vähemalt 150 000 inimest elas üle kaheksa kuud kestnud Vene armee okupatsiooni ning sõltuvad nüüd täielikult humanitaarabist.

Linnas pole elektrit, kütet ega joogivett. Mobiilisidet on hakatud vaikselt taastama, aga ainus kindel koht mobiiliga helistamiseks on Hersoni keskväljak, millest on kujunenud kõikvõimaliku abi jagamise keskpunkt.

Mobiiltelefonide sim-kaartide tasuta jagamine. Foto: Erik Prozes

Seal jagatakse toiduabi, Kyivstari mobiilsidefirma jagab tasuta SIM-kaarte (järjekorras pidi seisma tund aega), sinna on püsti pandud Starlinki andmeside terminal. Ja see on ainus koht linnas, kus elanikud saavad laadida oma mobiiltelefone.

Telefonide jagamiseks on püsti pandud kaks suurt telki, mõlemas võimas generaator. Sellest on veetud pikendusjuhtmetega kümneid haraldeid, millest omakorda oli igast veetud veel kümneid haraldeid jne. Sajad inimesed laadisid oma telefone telkides ja kümned inimesed õues, kuhu oli samuti haraldid veetud. Kohalike sõnul on kirjutamata reegel, et keegi üle 50 protsendi enda telefoni täis ei lae. Tahtjad on liiga palju.