FOTOD ⟩ CNN: New Yorgi osariigis suleti lumetormi tõttu teid, tühistati lende

Buffalo on tiheda lumesajuga harjunud, kuid see torm toob (lund) «palju rohkem kui tavaliselt,» ütles linnapea Byron Brown laupäeval CNN-ile.

New Yorgi osariigi kuberneri Kathy Hochuli sõmul on osariik on tormiks hästi valmistunud ja väsimatult töötanud selle ohjeldamiseks. Ta märkis, et eduka ettevalmistusega saaks ära hoida palju tragöödiaid.