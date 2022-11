Moskvas toimunud pidustused.Foto on illustratiivne.

UKRAINA PÄEVIK 20.11: Ukraina kaitsjatel on õnnestub jätkuvalt hoida rinnet, kuigi vene okupandid teevad kõikvõimaliku, et saavutada pärast Hersonist taandumist mingisugunegi taktikaline edu. Aktiivsemaid pealetunge oli umbes 15 protsendil rindejoonest.