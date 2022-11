Leedu otsustas kiirendada keskmaa õhutõrjesüsteemide hanget

«Riigikaitsenõukogu liikmed jõudsid üksmeelele vajaduses kiirendada keskmaa õhutõrjesüsteemide hanget,» ütles Leedu presidendi Gitanas Nausėda riikliku julgeoleku vanemnõunik Kęstutis Budrys pärast istungit ajakirjanikele.

Tema sõnul ostetakse süsteemid järgmisel aastal.

Budrys ütles, et vajaduse soetada kõnealused õhutõrjesüsteemid võimalikult kiiresti tingis muutunud olukord, kus eelmisel nädalal hukkus Poola Ukraina piiri lähedale kukkunud raketi tagajärjel kaks kohalikku elanikku.

Nausėda nõunik ütles, et järgmisel aastal Vilniuses toimuva NATO tippkohtumise ettevalmistuste prioriteet on koostöö liitlastega, et ennustada, milliseks kujuneb kogu piirkonna õhutõrjesüsteem.

Budrys ei täpsustanud, kas ostetakse samasuguseid keskmaasüsteeme, mis on Leedus juba olemas, st NASAMS-eid. Ta ütles, et kaalumisel on mitu võimalust.

«Praegu kaalutakse rohkem kui üht varianti, jah, mainitud on mitut süsteemi. Meie jaoks on olulised kaks kriteeriumi: üks on tehingu elluviimise ajakava, et me need süsteemid võimalikult kiiresti kätte saaks, teine oluline kriteerium on ühilduvus meie olemasoleva kaitsesüsteemidega ja kogu NATO süsteemiga üldiselt, sest nagu teate, on meie NASAMS keskmaa õhutõrjesüsteemid NATO süsteemi lahutamatu osa,» ütles presidendi nõunik.

Tema sõnul on turg praegu äärmiselt dünaamiline, mistõttu otsus konkreetsete relvade osas tehakse lähiajal.

Leedu relvajõududel on lisaks keskmaasüsteemidele ka lähimaa õhutõrjesüsteemid, kuid kaugmaarelvi sel ei ole ja riik sõltub selles küsimuses NATO liitlastest.

Möödunud nädala teisipäeval tabas Poola ja Ukraina piiri lähedal asuvat Przewodówi küla rakett, tappes kaks inimest.

Esialgu kahtlustati, et rakett on Vene päritolu, kuid hiljem jõudsid lääneriigid seisukohale, et tegemist oli Ukraina õhutõrjeraketiga. Poola peaminister rõhutas pühapäeval, et uurimine veel käib.