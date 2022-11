Ukraina on Luhanski oblastis vabastanud tosin asulat

«Vene kaitseministeerium teatas löögist Ukraina väe koondumiskohta Luhanski oblastis Novoselivske piirkonnas. Varem rääkis Vene kaitseministeerium Ukraina rünnakute tõrjumisest sellele asulale ja see avaldus võib viidata, et Ukraina vägi on sinnapoole edasi liikunud,» ütlesid analüütikud ISW-le.