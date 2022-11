Norra annab Ukrainale 200 miljonit dollarit gaasiostuks

«Ukraina pöördus Norra poole toetuse saamiseks sel talvel maagaasi ostmiseks. Aeg on ülioluline ja meil on väga hea meel, et gaasi ostmisel on meie partneriks EBRD. Peame tähtsaks suunata toetus läbi maineka rahvusvahelise organisatsiooni, mis tagab raha tõhusa ja läbipaistva kasutamise,» ütles rahandusminister, keda sõnumis tsiteeritakse.