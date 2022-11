Koolitüdrukute mõrvad tekitavad Prantsusmaal õudu

Kohalik elanik Romain Chevrel, kellel on elukaaslane ja ühe kuu vanune tütar, tunnistas politseile, et vägistas ja kägistas tüdruku ning viskas surnukeha mahajäetud majja. Mees ütles prokuratuuri teatel, et ei kavandanud kuritegu ette ega tundnud ohvrit ning tema «teol oli seksuaalne motiiv». Mees on 15-aastasena mõistetud süüdi laste seksuaalses ründamises.