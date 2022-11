Navalnõi kaebab kohtusse talle talvesaapaid mitte võimaldava vangla

«Ma kaeban oma koloonia kohtusse ja nõuan, et mulle väljastataks talvesaapad,» kirjutas 46-aastane Navalnõi Twitteris.

Navalnõi sõnul on vangla juba nädalaid tagasi talveriietele üle läinud, kuid valvurid keelduvad talle saapaid andmast.

Navalnõi ütles, et talveriietuse puudumine tähendab valikut, kas õue üldse mitte minna või jääda haigeks, mis vanglas «ei ole rangelt soovitatav».

2021. aastal Novitšoki-rünnaku üle elanud poliitik lisas, et on seal varem juba haigestunud.

«Minu treeningplats on jääga kaetud betoonist kaev, mis on väiksem kui kong. Vaadake, kas saate seal sügissaabastega kõndida,» ütles ta.

«Aga kõndida on vaja. See on ainuke poolteist tundi värsket õhku.»