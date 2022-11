Kim näitas Põhja-Korea võimalikku troonipärijat

Riiklik uudisteagentuur KCNA teatas laupäeval, et Põhja-Korea oli katsetanud päev varem seni suurimat mandritevahelist raketti Hwasong-17. Ehkki see on rakett, mis suudaks tabada kogu Ameerika Ühendriikide mandriosa, oli asja juures kõige tähelepanuväärsem Kimil käest kinni hoidnud tütarlaps.

See oli hoolikalt kureeritud etteaste, mis täidab ilmselt eesmärki sümboolselt riigipea tütart tutvustada. Juba septembris teatas mitu Põhja-Korea eksperti, et Ju-ae’d oli nähtud riigi rahvuspüha tähistamisel, kuid Põhja-Korea juhtkond ei kinnitanud toona, et tegu on tõesti Kimi tütrega.