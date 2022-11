Paramount loobus kohtuniku vastuseisu tõttu Simon & Schusteri müügist

Paramount, mis ametlikult on tuntud kui ViacomCBS, teatas tehingu «lõpetamisest» seoses USA kohtuniku 31. oktoobri otsuses avaldatud vastuseisuga.

Siiski andis firma märku, et kavatseb üksusest siiski lahti saada, nimetades seda «mittetuumvaraks».

«Simon & Schuster on äärmiselt väärtuslik äri hiljutise tugevate majandusnäitajatega. Samas, see ei ole videopõhine ja seega ei sobitu see strateegiliselt Paramounti laiemasse portfooliosse,» seisis avalduses.