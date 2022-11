USA asepresident väisab Filipiini saart Hiina taotletud vete lähistel

Harrise eesmärk on näidata ühest küljest üles toetust USA pikaajalisele liitlasele ning seista ühtlasi vastu Pekingi üha kasvavale mõjule piirkonnas.

Harris on kõrgeim USA ametnik, kes eales on külastanud Palawani, mis on vaidlusaluses Lõuna-Hiina meres asuvatele Spratly saartele lähim Filipiinidele kuuluv territoorium.

Peking väidab, et neil on suveräänne õigus pea kogu mere peale ning on eiranud rahvusvahelise kohtu otsust, mille kohaselt ei ole Hiinal sellistele nõudmistele seaduslikku alust.

Lõuna-Hiina merel on erinevaid osi, mille kuuluvuse üle veavad vägikaigast nii Filipiinid, Vietnam, Malaisia kui Brunei.

Harris kohtub Palawanil nii kohalike kalurikogukondade esindajatega kui ka Filipiinide rannikuvalve liikmetega.

Harris pidas esmaspäeval kõnelusi Filipiinide presidendi Ferdinand Marcosega pealinnas Manilas. Asepresident kinnitas USA «vankumatut» pühendumust kaitsta Filipiine, kui mõni selle alus või lennuk peaks sattuma rünnaku alla Lõuna-Hiina merel.