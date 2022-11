Iraan alustas Fordo tuumarajatises 60 protsendini rikastatud uraani tootmist

Teherani sõnul on see samm vastus ÜRO tuumajärelevalveagentuuri Iraani kritiseerivale resolutsioonile.

Eksperdid on hoiatanud, et Iraanil on nüüd piisavalt 60 protsendini rikastatud uraani, et töödelda see üheks tuumapommiks vaja minevaks kütuseks.