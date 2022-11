Levits nimetas Kariņši ametlikult peaministrikandidaadiks

Ta ütles pressikonverentsil, et allkirjastab vastava dokumendi hiljem täna.

Kariņš ja tema erakond Uus Ühtsus on tegelenud koalitsiooni moodustamisega alates oktoobris toimunud seimivalimistest, kus see erakond võitis enim hääli. Levits määras valimiste järel uue valitsuse moodustamise läbirääkimisi juhtima Kariņši.

Peaminister ennustas, et saab mõne nädala jooksul esitada seimile kinnitamiseks uue valitsuse täiskoosseisu.

Kariņš rõhutas, et uue valitsuse põhiülesanne on majanduse ümberkujundamine. See nõuab tööd paljudes valdkondades, sealhulgas julgeoleku, hariduse, energeetika, konkurentsivõime vallas, ja elukvaliteedi parandamist.