«Kui me poleks nad ära peitnud, siis nad oleks juba kaugel [Venemaal] ja vaevalt, et me neist enam midagi kuuleks,» ütles Sagaidak (61) Postimehele. «Ma ei pea seda mingiks kangelasteoks. Me mõtlesime laste peale, kelle eest me vastutame.» Sagaidak on Hersoni äärelinnas Stepanivkas asuva lastekodu direktor.