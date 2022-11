Saksamaal on kohtu all 97-aastane endine koonduslaagri sekretär

Prokuröride sõnul on käimasolev kohtuprotsess üks viimastest sellelaadsetest.

Riigiprokurör Maxi Wantzen ütles Põhja-Saksamaal Itzehoe kohtus, et Irmgard Furchner on kaasosalisena süüdi rohkem kui 10 000 inimese surmas okupeeritud Poolas Danzigi (nüüdse Gdański) lähedal Stutthofi koonduslaagris.

Naine töötas teismelisena koonduslaagri ülema büroos sekretärina. Ta on esimene naine üle mitmekümne aasta, kelle üle natsikuritegude eest kohut mõistetakse.

«See kohtuprotsess on väga suure ajaloolise tähtsusega,» ütles prokurör ja lisas, et tõenäoliselt viimane omalaadne, sest nii palju aega on mööda läinud.