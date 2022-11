INTERVJUU ⟩ Läti uue spiikri abielu sai alguse Tallinnast

Nagu Smiltēns eile hommikul intervjuu hakatuseks teatas, ajasid kolleegid ta ka Tallinna hotellis üles juba 7.45 hommikul. Aga mingeid suuri arenguid valitsusliidu läbirääkimistelt tal tol ajal raporteerida polnud. Vaid seda, et kõnelusteks kohtutakse taas kell 12.

Ma olen poliitikas juba 15 aastat. Teenin kohal, kus saan riiki teenida. Olen meeskonnamängija ega tegele individuaalaladega. Oskan mängida korvpalli ja teisi selliseid meeskonnamänge. Sestap mõistan, et tulemus sõltub iga inimese konkreetsest positsioonist.

Arutasime oma uues fraktsioonis, milline positsioon sobiks kellelegi kõige paremini ning otsustati, et mina peaksin minema spiikri omale. See oli kollektiivne otsus.

Meie parlamendi spiiker on ka endine korvpallur, millest temaga teisipäevasel õhtusöögil rääkisite? Kas korvpallist?

Sellest rääkisime oma esimeses telefonikõnes. Mul on hea meel, et peame omavahel ka võistlema – veebruaris tuleb Balti Assamblee sõpruskohtumine kolme Balti riigi parlamentide meeskondade vahel ning me saame Jüri Ratasega väljakul mõõtu võtta.