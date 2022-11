PIIRSALU JA PROZES HERSONIS ⟩ «Mul veel vedas, et elektrit munadesse ei lastud»

9. mail, kui Vene okupandid tähistasid II maailmasõja võidupäeva Hersonis suure miitinguga, läks Artur koos sõpradega kohale, et näidata oma meelsust. Arturil oli rinnas Ukraina lipuvärvidega lint.

Vene sõduritele see muidugi ei meeldinud ning nad käskisid selle ära võtta. Artur keeldus. Siis hakkasid sõdurid sini-kollast linti jõuga talt ära rebima. Artur hakkas sõpradega vastu. Lõppes see kõik sellega, et Artur viidi koos viie kaaslasega keldrisse.