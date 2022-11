ÜK ülemkohus ei lubanud Šoti iseseisvusreferendumit korraldada

Sturgeoni Šoti Rahvuspartei (SNP) on öelnud, et ülemkohtu loata jäämise korral tehakse järgmistest valimistest hääletus ülejäänud Ühendkuningriigist lahkulöömise üle, mis ähvardab tuua kaasa põhiseaduskaose.

Sturgeon ütles, et austab kohtu otsust, kuid see valmistas pettumuse.

Kui Šotimaa ei saa Westminsteri nõusolekuta ise oma saatust otsustada, on idee ÜK-st kui vabatahtlikust partnerlusest pelk müüt, kirjutas ta Twitteris.

Ühendkuningriigi valitsus on korduvalt keeldunud andmast Edinburgh'le voli referendumit korraldada. Londoni väitel lahendati küsimus 2014. aasta referendumiga, kus 55 protsenti šotlastest iseseisvuse tagasi lükkas, terveks põlvkonnaks.

Sturgeoni ja tema erakonna väitel on uus iseseisvusreferendum õigustatud iseäranis seetõttu, et ÜK on lahkunud Euroopa Liidust, mida šotlased ei pooldanud.