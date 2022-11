Siseminister: migrandid üritavad pääseda Leetu paljajalu

«Meil on teada üheksa inimest, kes olid novembris sellises seisundis, nad ei olnud soojalt riides või neid hoiti Valgevene poolel oludes, mis mõjutasid nende tervist,» ütles Leedu siseminister Agnė Bilotaitė kolmapäeval pressikonverentsil.

Tema sõnul on kaks sellist migranti endiselt raviasutuses.

Ministri sõnul on Valgevenes väikesed telklaagrid, kus hoitakse ebaseaduslikult Euroopa Liitu siseneda soovivaid välismaalasi.

Bilotaitė ütles, et Leedu piirivalve annab sellistele isikutele humanitaarabipakke soojade riiete ja jalanõudega, kuid minister rõhutas, et see ei muuda sätet rändlaste riiki mitte laskmise kohta.