PIIRSALU JA PROZES HERSONIS ⟩ Hersoni kuulsaim naine tegi kogu okupatsiooni aja linnast otseülekandeid

«Nad vaatasid mind, küsisid, kas mehi on korteris, ma mõmisesin neile midagi, et kedagi pole rohkem kodus ja nad läksid ära. Vaatasid, et mingi hirmunud baabuška ja lõid käega. Isegi minu dokumente ei küsinud,» rääkis Oksana ja lisas jälle naerdes: «Mul on vist hea kaitseingel.»

«Kirjutage, et kõige-kõige rohkem on meil praegu vaja mähkmeid, nii lastele kui ka vanuritele. Need on kallid ja vähesed toovad neid,» ütles Oksana. «Toiduga pole suuri probleeme. Ja suur puudus on patareidega taskulampidest. Linnas ju meil elektrit pole ja keegi ei tea ka, millal elekter taastatakse.»