Ukraina julgeolekuteenistus leidis haarangus kloostritesse Vene propagandat

Petšerski suurklooster on Ukraina õigeusu kiriku Venemeelse tiiva peakorter. Venemaa õigeusu kirik on tugevalt toetanud Moskva sõjategevust Ukrainas ning kuigi Ukraina õigeusu kirik on ametlikult Moskva patriarhaadiga suhted lõpetanud, on paljud kirikud ja kloostrid jäänud Venemaale lojaalseks, vahendab The Guardian.