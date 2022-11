PIIRSALU JA PROZES HERSONIS ⟩ Julge Ukraina aktivisti Irina lugu - istub juba pool aastat Krimmis vangis

Järgmisel päeval läksid vanemad Vene sõjaväekomendatuuri uurima, kus ja mis tütrega on. Neile öeldi vaid, et neile helistatakse hiljem. Keegi ei helistanud.

Meeleheitel vanemad kirjutasid lõpuks järelpärimise FSB peamajja Moskvas. Selle peale tuli neile FSB Krimmi osakonnast kiri, milles kinnitati vähemalt, et Irina on ametlikult vahi all. FSB kirjas seisis ka, et Irina on vahi all, kuna ta «avaldas vastupanu spetsiaalsele sõjalisele operatsioonile Ukrainas». Nii nimetab Venemaa sõda Ukrainaga.