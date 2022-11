Zelenskõi ÜRO-le: Venemaa õhulöögid on inimsusvastane kuritegu

«Kui meil on temperatuur alla nulli ja miljonid inimesed elektrivarustuse, kütte ja veeta, on see ilmselge inimsusvastane kuritegu,» ütles ta videpöördumises New Yorgis toimuvale kohtumisele.

Zelenskõi sõnul esitab Ukraina resolutsiooni, milles mõistab hukka «mis tahes energiaterrori vormid». Venemaa tõenäolisele vetole viidates ta lisas: «See on jabur, et vetoõigus on tagatud osapoolele, kes peab seda kriminaalset sõda.»

«Me ei saa olla ühe rahvusvahelise terroristi pantvangid,» ütles Zelenskõi, kutsudes nõukogu üles tegutsema.

Samuti kutsus ta ÜRO-d saatma eksperte Ukraina kriitilist taristut uurima ja hindama.

Pealinnas Kiievis sai rünnakus surma kolm ja haavata 11 inimest, teatasid linnavõimud. Kiievi oblasti kuberner ütles, et oblastis sai surma veel neli ja haavata 35 inimest.

Prantsusmaa suursaadik ÜRO juures nimetas Venemaa rünnakuid Ukraina energiasüsteemile «selgeks humanitaarõiguse rikkumiseks».

«Eesmärk on selge: sõjaliste lüüasaamiste taustal külvata hirmu,» ütles Nicolas de Riviere. «Nende kättemaksude jätkumine on talumatu.»

USA alaline esindaja Linda Thomas-Greenfield ütles, et Venemaa sihilikud raketirünnakud Ukraina kriitilisele taristule on sõja häbiväärne eskalatsioon. Ta nimetas Julgeolekunõukogu istungil Venemaa sellist strateegiat «ebainimlikuks».