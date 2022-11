Türgi droonirünnak Kirde-Süürias seadis ohtu USA sõdurid

CENTCOM teatas algul, et USA sõdurid ohtu ei sattunud, kuid nüüd seda seisukohta muudeti.

SDF-i teatel kasutati baasi ühisoperatsioonideks äärmusrühmituse Islamiriik (IS) vastu, mis Washingtoni juhitud koalitsiooni abiga 2019. aastal Kirde-Süürias alistati.

Türgi alustas pühapäeval operatsiooni Claw-Sword, mille raames on antud õhu- ja droonilööke sihtmärkide pihta Süürias.

Õhurünnakud on Türgi teatel karistuseks 13. novembri pommiplahvatuse eest Istanbulis, milles hukkus kuus ja sai viga 81 inimest.

Türgi süüdistab plahvatuses Kurdistani Töölisparteid (PKK), mille on terroristlikus kuulutanud ka Euroopa Liit ja USA. Samuti on sihikule võetud Süüria kurdide Rahvakaitseüksused (YPG), mis on osa SDF-ist.