Johnson: Prantsusmaa eitas algselt Vene invasiooni võimalust

Kuigi Johnson rõhutas, et Euroopa Liidu riigid koondusid hiljem Ukraina selja taha ja pakuvad nüüd vankumatut toetust, ei olnud see tema sõnul täiel määral nõnda Venemaa sissetungile eelnenud ajal.

Saksamaa nõelas Johnsoni väidetele valitsuse pressiesindaja suu läbi tagasi öeldes, et «endisel Briti peaministril on tõega alati ainulaadne suhe. Ka see juhtum pole erand».

«Juhtus see, et kõik – sakslased, prantslased, itaallased, kõik, (USA president) Joe Biden – nägid, et muud võimalust pole. Sest selle mehega (Putiniga) ei saanud läbi rääkida,» lausus Johnson, lisades, et EL on sestsaadik «vastasseisus Venemaaga suurepäraselt hakkama saanud».