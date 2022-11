Pakistan nimetas uueks armeeülemaks endise luurejuhi

«See protsess on viidud läbi vastavalt seadusele ja põhiseadusele,» ütles kaitseminister Khawaja Muhammad Asif ajakirjanikele, lisades, et ametisse nimetamise peab nüüd heaks kiitma president.

Pakistani sõjavägi on maailmas suuruselt kuues ja sellel on riigi üle märkimisväärne võim. Alates Pakistani iseseisvumisest 1947. aastal on armee korraldanud kolm riigipööret ja valitsenud üle kolme aastakümne.