Kim Jong-uni õde sõimas Lõuna-Korea presidenti idioodiks

Kim Yo-jongi tiraad järgneb Souli hiljutisele teatele, et Lõuna-Korea kaalub ühepoolseid sanktsioone Põhja-Koreale seoses sagenenud raketikatsetustega.

«See jõletu käitumine näitab aina selgemalt, et lõuna-Korea punt on USA ustav peni ja alam,» vahendas Kimi sõnu Korean Central News Agency (KCNA).

«Ma mõistatan, mis «sanktsioone» see lõuna-Korea bande, mis pole muud kui USA antud kondiga hulkuv marukoer, KRDV-le nüüd häbematult kehtestab,» lausus ta, kasutades Põhja-Korea ametlikku akronüümi riiginimest Korea Rahvademokraatlik Vabariik. «Milline näitetükk!,» lisas ta.

«Ma mõistatan, miks lõuna-Korea rahvas on endiselt passiivne kõrvaltvaataja Yoon Suk-yeoli ja teiste idiootide «valitsuse» sellisele käitumisele,» lausus ta.

Pyongyang on tulistanud 2022. aastal välja rohkem rakette kui ühelgi varasemal aastal riigi ajaloos, sealhulgas mandritevahelise ballistilise raketi katsetus läinud reedel.

Põhja-Koreal on pikk ajalugu välisliidrite sõimamisega ning analüütikud on tihti osutanud, et riik ei tunne diplomaatilist keelt.