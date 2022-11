Nausėda: Rumeenia tuleb tuleval aastal taas Leetu NATO õhupatrulli

«Üheksa kuud kestnud Venemaa sõda Ukrainas näitab, et kui me ei peata Putinit Ukrainas, ei saa ükski riik Euroopas end täiesti ohutult tunda. Peame veelgi rohkem keskenduma oma kaitsevõime tugevdamisele, samuti Ukraina toetuse suurendamisele ja Venemaa-vastaste palju karmimate sanktsioonide rakendamisele. See on ainus tee, mis viib Ukraina võidu ja samal ajal selle mõttetu sõja lõpuni,» ütles Nausėda.