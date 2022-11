Prantsuse parlament kiitis heaks abordi kui põhiseadusliku õiguse

Vasakäärmusliku erakonna La France Insoumise ja tsentristliku valitsuskoalitsiooni saadikud leppisid neljapäeval uue klausli sõnastuses kokku ja õhtul pandi see täiskogus hääletusele.

Eelnõu kiideti heaks 337 häälega 32 vastu, nüüd läheb see edasi konservatiivide enamusega senatisse.

Euroopas on abordiõigust tugevalt piiranud Poola konservatiivne valitsus.

France Insoumise'i seadusandja Mathilde Panot ütles, et Prantsusmaal on samm vajalik «kaitsmaks end regressiooni eest».

«Piisab poliitilisest, majandus- või usukriisist, et naiste õigused satuksid kahtluse alla,» tsiteeris ta kirjanikku, filosoofi ja naiste õiguste eestvõitlejat Simone de Beauvoiri.

«See on suur samm, aga see on alles esimene samm,» ütles Macron erakonna parlamendiliige Sacha Houlié.