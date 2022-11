ÜLEVAADE ⟩ Sõjategevus laastab Ukraina loodust

«Venemaa on muutnud meie looduskaitsealad sõjaväebaasiks. Venemaa teeb kõike, et lühendada meie ja teie tulevikku. Sõja tõttu peame tegema veel rohkem, et kliimakriisi ületada,» lausus Ukraina keskkonnaminister Ruslan Strilets möödunud nädalal COP27 kliimakohtumisel.