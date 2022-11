KOMMENTAAR ⟩ Nn Prigožini partei kui ühiskondliku raevu suunaja

Küsimus pole mõistagi selles, et palgaarmee juht, «Putini kokana» tuntud Jevgeni Prigožin oleks selline karismaatiline liider, kel oleks oma massiline järgijaskond ning kes suudaks niisuguse populaarsuse najal ise poliitikasse tulla. Küsimus on selles, et on vaja lahendada mõned ühiskondlikud probleemid, millest osa on universaalsed ja teised Venemaa-spetsiifilised.

Universaalne on see, et iga sõda muudab ühiskonda. Kui sõda on piisavalt suur ja sellest käib läbi märkimisväärne osa elanikkonnast, tekib enamasti efekt, mida meie siin Eestis võiksime nimetada vabadussõjalaste ehk vapside efektiks. Et on olemas hulk mehi, kes on rindelt läbi käinud, ja veelgi suurem osa neid, kes isegi pole reaalselt sõjas olnud, kuid kelle psüühika on paratamatult pihta saanud.