KOHALIK VAADE ⟩ Leedu kardab otselendude põua tõttu ääremaastumist

Tegu oli ühe järjekordse kaotatud otselennuga, mis ühendab Leedu pealinna ülejäänud Euroopaga. Ettevõtjad, turistid ja isegi gastronoomiahuvilised on mures, et õhuteed pidi on Leetu üha keerulisem jõuda.

Üks Euroopa geograafilisi keskpunkte peaks asuma Vilniusest 26 kilomeetrit põhja pool. Aga ehkki see on Vana Maailma keskpunkt, on sinna peaaegu sama raske jõuda kui Linnutee galaktika keskmes asuvasse musta auku.