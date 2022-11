ANDREAS KAJU ⟩ USA vahevalimiste järeldused: demokraatide ülisuur risk õnnestus, vabariiklastel nappis kvaliteeti

2016. aastal Trumpi tõusu üksjagu toetanud, tema kodulinna New Yorgi tabloid New York Post andis oma suhtumise edasi veel karikatuursemalt: esiküljel oli pealkiri «Floridast pärit mees teatas kandideerimisest» ja lugu ise oli peidetud 26. leheküljele. Konservatiivsete ühiskonna- ja jutusaadete poolest tuntud Foxi omanik Rupert Murdoch olevat samuti Trumpi tiimile teada andnud, et nende toetust Trumpil seekord pole.

​See on USA vahevalimiste põhiline järelm, sest Trumpi soosinguga kandidaadid, kelle peamine kapital oli ekspresidendi toetus ja 2020. aasta valimistulemuse eitamine, said lüüa nii senati valimistel kui ka paljudes esindajatekoja valimisringkondades ning ka osariikide tähtsate ametipostide valimistel. Kellelegi ei meeldi kaotajad ja Trumpi talunud vabariiklastele on selge, et pärast 2016. aasta presidendivalimisi on ta parteile ainult kaotusi toonud. Ja poliitikas ei meeldi kellelegi sarikaotajad.