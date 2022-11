PIIRSALU UKRAINAS ⟩ «Kahjuks teab Venemaa väga hästi, kuhu sihtida.»

35 kV trafod on mõeldud kohaliku tähtusega elektriinide jaoks, näiteks suures linnas sama linnaosa sees või väiksemate asulate vahelisteks ülekanneteks. Suuremates linnades on selliseid trafosid kasutavaid alajaamasid [kus üldjuhul on vähemalt kaks trafot] vähemalt mitu.

Suur probleem on elektrijaamade hävitatud sisseseadme asendamisega. «Need pole sellised asjad, mida sa lähed ja lihtsalt ostad turult. Need on väga haruldased asjad,» lausus aseminster Azarhina.

Pimeduses Ukraina pealinn Kiiev peale novembri alguses linna tabanud Vene raketi- ja droonirünnakut. Foto: Sergey Dolzhenko/Epa/Scanpix

Eraldi probleem on selles, et Ukraina pealinna Kiiev on Azarhina sõnul haavatavam kui teised Ukraina linnad.

Kiievis on elektritootmine väga tsentraliseeritud: seda toodavad mõned suured elektrijaamad (üks neist otse kesklinnas). Neljast-viiest tabamusest võib juba piisata, et rahvaarvult Euroopa üks suuremaid linnu mattuks pimedusse.

«Teistes linnades, eriti väiksemates, on elektri- ja soojusenergia saamiseks rohkem erinevaid allikaid, raske on neid kõik tabada,» ütles aseminister.

Ukraina tuletõrjujad võitlemas 15. novembril Vene raketilöögist põhjustatud tulekahjuga ühel infrastruktuuriobjektil Kiievis. Foto: Ukraina eriolukordade ministeerium/Reuters/Scanpix

Tegelikult pole energeetikataristu taastamise võtmeprobleem trafod või elektrijaamade sisseseadmed. Selleks on Ukraina üks suurimaid probleeme sõjas Venemaaga – neil ei jätku õhukaitserelvi.

«Me tegeleme väga tõsiselt küsmusega, kuidas paremini ehitada üles meie energiasüsteemi, aga oleme aru saanud, et mõnes mõttes on see võimatu, kui sa oled pidevalt rünnakute all. Me teeme midagi selles suunas, aga nad ründavad rohkem ja rohkem. Seetõttu on meile kõige tähtsam õhukaitse,» rääkis Oleksandra Azarhina.