Belgia rohelised kõigutavad NATO tuumavihmavarju

Briti ajalehe The Times andmetel on NATOs tekkinud ootamatu lõhe – Ühendkuningriigi ja Belgia vahel. Liitlaste tüliõunaks on Belgia valitsuse otsus blokeerida Briti tuumarelvade hoolduseks vajaliku tehnoloogia eksport. Kaks nädalat tagasi keeldus Belgia föderaalvalitsus andmast luba tarnida brittidele tuumatööstuses radioaktiivsete jäätmete käitlemiseks kasutatavat kõrgsurve isostaatpressi.